El exfiscal del MP que usará un brazalete de control telemático

-

Después de tres meses en prisión, el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, fue beneficiado con arresto domiciliario.

Han pasado poco más de tres meses desde la detención del exfiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, a quien el Ministerio Público (MP), entidad para la que laboró durante más de 12 años, los señala de incumplimiento de deberes.

Campo está privado de libertad desde el 25 de mayo, por un caso que se originó de una denuncia interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo. Sin embargo, una resolución del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal permitiría que goce de arresto domiciliario.

La condición es que use una tobillera electrónica que permitiría vigilar sus movimientos. Se trata del mecanismo de control telemático que se empezó a utilizar en junio pasado, como medida para descongestionar las cárceles.

A Stuardo Campo se le señala de irregularidades cuando laboró en la Fiscalía contra el Tráfico Ilegal de Migrantes. (Foto: Archivo/Soy502)

La acusación

Según el MP, en el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía de Sección contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Campo y otros exfiscales "realizaron acciones que causaron que una persona de 70 años fuera aprehendida injustamente y estuviera en un centro privativo de libertad por 27 días en espera de resolver su situación jurídica".

La denuncia fue interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo, una acción que el exfical indicó que "ya esperaba", pues se dijo objeto de una persecución política por el trabajo que realizó en la Fiscalía contra la Corrupción.

"Es parte de las persecuciones políticas que se han vuelto comunes en Guatemala, estoy acá con la frente en alto y con la convicción de que resolveré mi situación jurídica. No he cometido delito alguno, jamás he pensado en rehuir a ningún proceso", aseguró Campos el día de su traslado a la Torre de Tribunales.

El ahora detenido dejó de dirigir la Fiscalía contra la Corrupción en abril de 2021, por orden la fiscal general, Consuelo Porras, y fue transferido a la unidad de investigación contra el tráfico de migrantes.