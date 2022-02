Exhiben polémicas fotos de supuesta infidelidad de Christian Nodal

Las polémicas fotografías fueron difundidas por el hermano de la exnovia de Nodal.

Usuarios de redes sociales han difundido fotografías de Christian Nodal visitando a la familia de María Fernanda Guzmán, su exnovia.

Fue el hermano de su expareja, quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece el cantante de regional mexicano, quienes aparentemente se encontraban en ese momento en Guadalajara, Jalisco.

Pese a que en la imagen se ve a un hombre cubriéndose el rostro, a simple vista que es él y si quedaban dudas, los tatuajes confirman que se trata de él.

Pero todo se volvió controversia, pues la imagen fue revelada en medio de la ruptura amorosa con Belinda, y ahora, los seguidores de la también cantante acusan al intérprete de infidelidad.

Se imaginan el estar trabajando y que tu pareja se esté viendo con la EX.



Otras fotos

Sin embargo, el artista no se ha quedado callado y ha aprovechado algunos mensajes para responderle a quienes lo critican.

Se defendió diciendo que estaba visitando a personas que ama, pero minutos después eliminó sus comentarios.

"Que el comunicado lo haya sacado hace un par de horas, no significa que acabamos de terminar. Solo esperé a Beli para hacerlo. Tengo derecho a ver a personas que amo y me hacen feliz. Dejen de armar historias que no tienen nada que ver con nuestra ruptura. Quédense con lo bonito", escribió Nodal

Otro hecho que ha llamado la atención fue que el fin de semana, los rumores de infidelidad aumentaron luego de que los fans de Belinda indicaron que Nodal y su representante estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de María Fernanda.

Esto de acuerdo con otras imágenes, pero en las que únicamente se ve al relacionista público.

