¡Le amputaron una pierna! El Inquieto se ausenta de audiencia por razones médicas

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"El Inquieto" resultó herido durante su recaptura, debido a su estado de salud, la audiencia de primera declaración ha sido suspendida por tercera ocasión.

Una vez más se suspendió la audiencia de primera declaración en contra de José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias "El Inquieto".

El integrante del Barrio 18 es uno de los fugados de la cárcel de Fraijanes II y fue recapturado el pasado 13 de marzo en un operativo se llevó a cabo en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Le amputaron una pierna

La suspensión de la audiencia se debió a que el pandillero resultó herido durante su recaptura y a raíz de ello le fue amputada una pierna.

Además, en una audiencia anterior también se suspendió porque presentaba complicaciones de salud.

Ahora, el juzgado Cuarto de Instancia Penal deberá programar una nueva audiencia para conocer la imputación en contra de "El Inquieto" por el delito de evasión.

"El Inquieto" se fugó de la cárcel de Fraijanes II. (Foto: captura de pantalla)

El 20 de octubre de 2025, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, varios de ellos, integrantes de la Rueda.