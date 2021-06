Exigen justicia en el caso de Beatriz, la doctora muerta bajo custodia policial en México

La joven estuvo involucrada en un accidente de tránsito, luego fue llevada a los separos, en donde falleció por causas que aún se desconocen.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) exigieron justicia por la muerte de la médico Beatriz, ocurrida bajo custodia de la policía del ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo.

La doctora Beatriz Hernández participó en un accidente de tránsito y aunque no hubo heridos, las autoridades la detuvieron con violencia y se la llevaron. Horas después murió en las galeras de la comandancia.

Momento en el que la policía se lleva a la joven detenida luego del accidente. (Foto: Oficial)

La familia afirma que hubo abuso policial mientras los agentes dicen que ella se suicidó.

Este domingo 13 de junio a través de un comunicado oficial se manifestó el repudio ante estos hechos.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de procuración y administración de justicia para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos correspondientes sobre perspectiva de género y feminicidio, evitando la impunidad y sancionando a los responsables por los delitos que por acción u omisión hayan cometido”, se lee en un comunicado.

La CDHEH inició una queja de oficio bajo el número CDHEH-VPO-0016-21, donde señalaron las violaciones específicas en el caso de la doctora Beatriz Hernández: Derecho a la legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a valoración y certificación médica, Derecho a la Vida y Derecho a preservar la vida humana.

También pidieron que se investigue a fondo el caso y se den las verdaderas causas de su muerte, ocurrida el pasado viernes 11 de junio.

En un video que circula en redes sociales Beatriz Hernández luce en mal estado. Varios testigos ven cómo una oficial la sostiene y le coloca las manos en la cara y cuello para ingresarla a la patrulla.

“No importa, yo estoy haciendo mi trabajo”, le dijo la mujer policía que la arrestó. Instantes después, un sujeto menciona que intentó ayudarla y se acercó a ella para saber cómo estaba, sin embargo la introdujeron al auto y se la llevaron.

La mujer no fue examinada por un médico y al lugar donde ocurrió el accidente no llegó ninguna ambulancia y no la atendieron.

Esto podría delatar la acción de la policía.