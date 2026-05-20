Secuestradores exigían Q4 millones para liberar a su víctima

Tres presuntos secuestradores fueron detenidos en Huehuetenango tras el rescate de una persona que permanecía en cautiverio.
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Tres personas terminaron neutralizadas y capturadas luego de ser señalados como presuntos secuestradores.
El operativo fue realizado en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango, donde además fue rescatada sana y salva una persona de 49 años que permanecía en cautiverio.
Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos exigían Q4 millones a cambio de liberar a la víctima, quien había sido secuestrada el pasado 2 de mayo en Salcajá, Quetzaltenango.
Los capturados fueron identificados como Sindy "N", de 40 años; José "N", de 35; y Marvin "N", de 36 años, señalados de participar en el plagio.
De acuerdo con las investigaciones, agentes del Comando Antisecuestros y de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) dieron seguimiento al caso hasta ubicar el inmueble donde mantenían retenida a la víctima.
Tras el rescate, la persona recibió atención médica y posteriormente será trasladada a un centro asistencial en la capital. Mientras, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.