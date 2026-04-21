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Dos hombres y un menor de edad enfrentan a la justicia por exigir pago de extorsión

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
21 de abril de 2026, 09:59
Amenazaban a un comerciante para poder recibir dinero. (Foto: Archivo/Soy502)

Amenazaban a un comerciante para poder recibir dinero. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos hombres fueron capturados y un menor de edad remitido a un juzgado tras ser señalados de exigir Q7,500 a un comerciante víctima de extorsión.

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Durante un operativo que se llevó a cabo en la aldea Txejoj, municipio de San Sebastián, Huehuetenango, agentes actuaron luego de recibir alertas de vecinos sobre amenazas contra una persona del sector.

Los hombres fueron trasladados y puestos bajo resguardo mientras se define su situación penal. (Foto: PNC)
Los hombres fueron trasladados y puestos bajo resguardo mientras se define su situación penal. (Foto: PNC)

Según el informe de la Policía Nacional Civil, los sospechosos habrían intimidado a la víctima para obligarla a entregar el dinero.

Los detenidos fueron identificados como Alber "N", de 25 años, y Silve "N", de 38, mientras que un menor de edad, presuntamente involucrado en el mismo hecho, fue remitido a las autoridades correspondientes.

Las autoridades resaltaron que la captura se logró gracias a la rápida denuncia ciudadana, lo que permitió ubicar a los señalados de inmediato.

Los sospechosos habrían exigido miles de quetzales a un comerciante víctima de extorsión.

Los hombres le exigían dinero a un comerciante del sector. (Foto: PNC)
Los hombres le exigían dinero a un comerciante del sector. (Foto: PNC)

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