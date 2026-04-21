Dos hombres y un menor de edad enfrentan a la justicia por exigir pago de extorsión

Dos hombres fueron capturados y un menor de edad remitido a un juzgado tras ser señalados de exigir Q7,500 a un comerciante víctima de extorsión.
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Durante un operativo que se llevó a cabo en la aldea Txejoj, municipio de San Sebastián, Huehuetenango, agentes actuaron luego de recibir alertas de vecinos sobre amenazas contra una persona del sector.
Según el informe de la Policía Nacional Civil, los sospechosos habrían intimidado a la víctima para obligarla a entregar el dinero.
Los detenidos fueron identificados como Alber "N", de 25 años, y Silve "N", de 38, mientras que un menor de edad, presuntamente involucrado en el mismo hecho, fue remitido a las autoridades correspondientes.
Las autoridades resaltaron que la captura se logró gracias a la rápida denuncia ciudadana, lo que permitió ubicar a los señalados de inmediato.
Los sospechosos habrían exigido miles de quetzales a un comerciante víctima de extorsión.