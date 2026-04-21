Autoridades investigan hallazgo en la vía pública en zona 12

En el lugar se presume la localización de restos humanos envueltos en sábanas.
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Un hallazgo se ha registrado en la 11 avenida y 26 calle de la Colonia La Reformita, zona 12 durante la mañana de este martes 21 de abril.
En el lugar se presume la localización de restos humanos envueltos en sábanas.
Al lugar se presentaron paramédicos de los Bomberos Municipales quienes verificaron la situación.
Tras la inspección preliminar se solicitó de inmediato la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, con el fin de determinar el contenido de las sábanas, de confirmar el hallazgo y proceder con las diligencias de ley.
Agentes de la PNC se presentaron para resguardar la escena y quedaron a la espera del Ministerio Público para realizar los protocolos establecidos.