Los exintegrantes de Combate que han sido asesinados

Dos exintegrantes del programa televisivo Combate han sido asesinados en ataques directos.
Te interesa: Crónica de un crimen: el asesinato de Jean Pierre Mota costó Q20 mil
Jean Pierre Mota y Cristian Stevens Ramírez, integraron el programa televisivo Combate, pero además, murieron de forma violanta al ser víctimas de ataques armados.
El primer caso ocurió el 26 de junio de 2020 cuando Mota fue víctima de un ataque armado en el puente La Unión, ubicado entre Villa Canales y Santa Inés Petapa.
Mientras, que el segundo caso ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Ramírez fue atacado a balazos en el bulevar Las Guacamayas y 10a. calle de la colonia Monserrat I, zona 4 de Mixco.
Ambos casos tiene una similitud, los dos hombres fueron atacados de forma directa y la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones de los crímenes.
Los asesinos de Mota ya fueron capturados y procesados, la investigación reveló que el autor material fue Abner Amós Sánchez Villalta.
El hobre habría pagado Q 20 mil para que se perpetrara el crimen, aún no hay detalles del caso.
Mientras, el caso de Ramírez aún está bajo investigación por parte del Ministerio Público.
Otros fallecimientos
Otro de los casos que enlutó a los seguidores de Combate, fue el fallecimiento de Leslie Tuchez en septiembre de 2022.
Era modelo y participó en el programa Combate.