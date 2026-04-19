Exjuez de EE.UU viaja a Guatemala para conocer caso que marcó su carrera

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La travesía lo llevó a dejar su país y conocer el caso de una familia que pedía asilo en Estados Unidos.

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Un juez de migración de Estados Unidos viajó a Guatemala para reencontrarse con la familia de un caso que marcó su trayectoria profesional y personal.

Cinco meses después de dejar el cargo, Jeremiah Johnson, quien se desempeñó durante casi una década en un tribunal de San Francisco, California, realizó el viaje con el objetivo de conocer a los familiares de origen mam de un solicitante de asilo cuyo caso fue el último que resolvió antes de su salida.

De acuerdo con el testimonio presentado ante el tribunal, la familia había sido víctima de ataques tras intentar utilizar un pozo que, según indicaron, pertenecía al abuelo del grupo.

Al intentar acceder a este recurso, fueron agredidos por militares y personas ladinas, en un contexto influenciado por las secuelas del conflicto armado interno.

Según la declaración del padre, él, su esposa y su hijo resultaron gravemente heridos, mientras que su hermano falleció durante el ataque.

Posteriormente, caminaron durante dos horas hasta la comisaría más cercana para interponer una denuncia; sin embargo, en lugar de recibir atención, señalaron haber sido objeto de burlas.

El encuentro le permitió cerrar un capítulo personal tras dejar el cargo como juez en Estados Unidos. (Foto: The Border Chronicle)

Johnson conoció el caso durante la audiencia y, según recordó, se trató de una experiencia que lo conmovió.

"Mis últimas palabras en aquel estrado fueron a través de un intérprete de mam. Se le ha concedido asilo en Estados Unidos. Esa decisión es definitiva", expresó.

Meses después, el exjuez decidió viajar a Guatemala para conocer el contexto de la historia y a los familiares que permanecen en el país. A mediados de abril, se trasladó hacia las montañas cercanas a Todos Santos Cuchumatán, en Huehuetenango.

Sin una dirección exacta, únicamente con un nombre como referencia y el apoyo de un guía local que hablaba idioma mam, logró ubicar a los padres del solicitante tras varias horas de recorrido. El encuentro estuvo marcado por gestos sencillos, como la entrega de flores y un intercambio cargado de emociones.

Durante la visita, Johnson consultó por el familiar que falleció en el incidente. La respuesta estuvo acompañada de muestras de dolor y recuerdos que evidenciaron el impacto de la violencia; incluso, los anfitriones lo llevaron a conocer la tumba.

El exjuez, quien fue separado de su cargo en noviembre de 2025 en medio de cambios administrativos, realizó el viaje como una forma de cerrar un capítulo personal y comprender, fuera del ámbito judicial, las historias que marcaron su labor.

*Con información de USA Today