Equipo y maquinaria del AeroMetro llegan a Mixco

Desde Austria llegó el equipo y maquinaria que se utilizará para el montaje del AeroMetro en la Ciudad de Guatemala y Mixco.
OTRAS NOTICIAS: Retiran calcomanías en áreas de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora
El alcalde de Mixco, Neto Bran, mostró este martes 21 de abril, el equipo y maquinaria para el montaje del AeroMetro.
Este material proviene desde Austria, según indicó el jefe edil, quien visitó este día el patio de maniobras en Mixco, en los terrenos del Seminario Nacional de la Asunción.
"Pude constatar el premontaje de la torres, cabezales, balancines y armazón para las estaciones del AeroMetro, que dará inicio el montaje de la primera torre en mayor", publicó Bran en sus redes sociales.
Neto Bran destacó que, el proyecto es un convenio con el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, quien ha "trabajado en la diligencia de llevar la dirección de este proceso", dijo Bran.
El equipo y la maquinaria serán trasladados a la 12 calle de la zona 9 capitalina para iniciar con las primeras torres y las primeras estaciones.
El AeroMetro está diseñado para funcionar desde Mixco, hacia la Plazuela España en la Ciudad de Guatemala, haciendo un viaje por aire de 10 a 15 minutos aproximadamente.