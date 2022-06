El final explicado de "The Umbrella Academy 3"

La explicación del final de la tercera temporada de "The Umbrella Academy"

La popular serie de Netflix basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá volvió con una tercera temporada de 10 capítulos, que presenta algunos giros inesperados.

Pasado el fin de semana, es casi seguro que los fanáticos de esta serie ya están al día con el desenlace y es momento de hablar de algunas inquietudes que dejó.

Foto: Netflix

Y es que no ha sido fácil seguir la locura total del Kugelblitz, la realidad alternativa, la muerte de las madres de los hermanos Hargreeves, el misterio del Hotel Obsidian, entre otros eventos.

Sin embargo, se logró encontrar una respuesta a todo esto. Aunque es un hecho que las dudas quedaron en varios de los fans y aquí la respuesta a algunas.

¿Quién creó el nuevo fin del mundo?

Lamentablemente, fue Viktor el culpable nuevamente. Y es que al salvar a Harlan de pequeño y transmitirle sus poderes, este nunca tuvo el control de ellos.

Por lo tanto, cuando murió su madre, sin querer, mató a las madres de los miembros de Umbrella, haciendo que nunca nacieran y se creara la paradoja del abuelo.

¿Qué tiene que ver el Hotel Obsidian y el proyecto Oblivion de Reginald Hargreeves?

A inicios de 1900, Reginald Hargreeves encontró un pasadizo a lo que parecía otra dimensión, y creó allí el hotel para mantener el secreto el portal y llevar a cabo su plan.

Para esto, necesitaba 7 personas que se enfrentaran a los guardias del otro lado y seguidamente desbloquear lo que sea que estuviera ahí para salvar el mundo.

De ahí que Hargreeves adoptara solo 7 niños, pues los entrenaría para esta misión.

Las "7 campanas" desbloqueadas por la máquina de los creadores del mundo, no solo salvarían el universo, sino cambiarían la historia.

Y era lo que el millonario quería: crear una realidad nueva para salvar a su mujer.

Y aunque no se sabe exactamente qué hizo Reginald si unió las dos realidades o si hizo un trato con el Ben de Los Sparrow, si se ve que logró estar con su mujer de nuevo, pero en este nuevo mundo, los 7 hermanos no tienen poderes, aunque para alivio de muchos, Ben sobrevivió, Sloane parece no haberlo conseguido.

Este será uno de los misterios que la cuarta temporada tendría que resolver, si hubiese, claro.