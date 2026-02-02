Explosión en cohetería dejó pérdidas por más de un millón de quetzales

-

Una explosión la madrugada de este lunes, despertó a los vecinos del Cantón Chicorral en Santa Cruz del Quiché luego que una cohetería se prendiera en fuego y provocara un incendio.

Este hecho se pudo escuchar en un radio de 5 kilómetros. Hasta el momento las causas que provocaron el incendio se desconocen.

Las explosiones despertaron a vecinos en la madrugada de este lunes. (Foto: Alfonzo Lópes/Colaborador)

Cristian Quiñonez, oficial de Bomberos Voluntarios, explicó que debido al material de fuegos pirotécnicos que se almacenaban en este lugar, al arribo de los socorristas aún se reportaban fuertes explosiones en el local.

Al mismo tiempo, los socorristas rescataron a la familia López Quinilla que quedó atrapada, ya que las puertas se habían atorado.

Durante la emergencia los bomberos también salvaron a una familia. (Foto: Alfonzo Lópes/Colaborador)

Luego de mas de una hora de trabajo, se pudo controlar y sofocar las llamas, para ello se necesitaron más de 2 mil galones de agua; tras inspeccionar el área se confirmaron daños materiales, los cuales fueron valorados en un millón 300 mil quetzales.

El lugar quedó destruido, mientras que la vivienda que colinda con la cohetería, sufrió daños en su estructura.