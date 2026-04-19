Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Explosión de bomba pirotécnica deja dos heridos en Totonicapán

  • Por Susana Manai
19 de abril de 2026, 16:24
Dos personas resultaron heridas tras el incidente.&nbsp; (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Dos personas resultaron heridas tras el incidente.  (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Entre los heridos se encuentra un niño y una persona mayor. 

TE PUEDE INTERESAR: Una persona muere tras accidente en Rally Sudamericano en Argentina (video) 

Una explosión de un artefacto pirotécnico registrada en el atrio de la Concatedral San Miguel Arcángel, en Totonicapán, dejó a dos personas con heridas de gravedad, entre ellas un niño y un adulto mayor.

Dos personas resultaron heridas tras la explosión. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Dos personas resultaron heridas tras la explosión. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El incidente ocurrió cuando una bomba pirotécnica detonó y alcanzó a un menor de siente años y a una persona de aproximadamente 80 años.

Ambos sufrieron quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas resultaron con quemaduras de tercer grado. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las víctimas resultaron con quemaduras de tercer grado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas al Hospital Departamental de Totonicapán.

Las autoridades investigan la causa que provocó la explosión. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar