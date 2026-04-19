Explosión de bomba pirotécnica deja dos heridos en Totonicapán

Entre los heridos se encuentra un niño y una persona mayor.
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Una explosión de un artefacto pirotécnico registrada en el atrio de la Concatedral San Miguel Arcángel, en Totonicapán, dejó a dos personas con heridas de gravedad, entre ellas un niño y un adulto mayor.
El incidente ocurrió cuando una bomba pirotécnica detonó y alcanzó a un menor de siente años y a una persona de aproximadamente 80 años.
Ambos sufrieron quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas al Hospital Departamental de Totonicapán.
Las autoridades investigan la causa que provocó la explosión.