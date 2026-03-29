La Plaza de la Constitución se viste de gala con la Expo Semana Mayor 2026

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Descubre la gran feria de Semana Santa en la Plaza de la Constitución, donde más de 200 comerciantes ofrecen dulces tradicionales, platillos típicos y artículos religiosos hasta el 5 de abril.

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Un total de 220 comerciantes se han instalado en la Plaza de la Constitución, para ofrecer productos con motivo de la Semana Santa. Las ventas estarán disponibles hasta el 5 de abril.

En los distintos puestos, los visitantes encuentran desde dulces típicos y golosinas de feria hasta comida tradicional como chuchitos, atoles, tostadas y churrasquitos; además de flores y artículos religiosos.

Podrás encontrar diversidad de comidas tradicionales. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Como parte de las actividades, también se desarrolla la Expo Semana Mayor Tradiciones guatemaltecas, un espacio donde artistas nacionales comparten cómo viven y expresan la Semana Santa a través de diversas manifestaciones artísticas.

"Invitamos a todas las familias a sumarse y vivir la ciudad como un espacio para encontrarnos, compartir y convivir, y como una oportunidad para disfrutar del tiempo en familia, fortalecer nuestras tradiciones y crear recuerdos que nos unen", expresó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez.

Las familias encuentran un lugar para disfrutar con sus seres queridos. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

La iniciativa fue impulsada por la Dirección del Comercio Popular de la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de dignificar el trabajo de los comerciantes de la economía popular y ofrecer espacios adecuados para la convivencia ciudadana.

El área cuenta con servicios de iluminación, limpieza y seguridad, así como el acompañamiento de la Policía Municipal, la Policía Municipal de Tránsito, el equipo de Limpia y Verde, supervisores de la Dirección y el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, garantizando un entorno ordenado y seguro.

Las ventas estarán durante toda la Semana Santa. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Al final, la Plaza de la Constitución se convierte en el epicentro de un reencuentro colectivo donde el aroma a incienso se mezcla con el de los dulces típicos.

La Expo Semana Mayor no es solo un mercado, es un escenario donde el arte, la fe y el comercio se encuentran para fortalecer la identidad cultural.