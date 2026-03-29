Las fotografías de Guatemala exhibidas en Polonia

En Polonia se exhiben varias fotografías de Guatemala y la tradicional Semana Santa.
Te interesa: Exploración arqueológica en la Usac se realizará tras la elección de rector
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) informó que varias fotografías de Guatemala son exhibidas en Polonia, esto como parte de una exposición fotográfica dedicada a la Semana Santa.
Las fotografías están exhibidas en la Plaza Mayor de esa ciudad y estarán por varios días.
"La muestra reúne imágenes que reflejan la devoción, el colorido y el sentido de comunidad que caracterizan estas celebraciones: la elaboración de alfombras, las procesiones y la vida en las calles de Guatemala durante esta época del año", informó el MINEX.
Además, la comunidad local participó en la elaboración de una alfombra de aserrín y flores.
"Con iniciativas como esta, la Cancillería guatemalteca proyecta el patrimonio cultural del país en Europa como parte de su labor de diplomacia cultural", finalizó la Cancillería.