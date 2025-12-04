Pedro Pascal y "DTMF" entre lo más buscado de Google en 2025

Las búsquedas confirman el alcance global de ambas estrellas.
El intérprete chileno y el artista puertorriqueño lograron posicionarse en la categoría de canciones y actor más buscados del año.
Tras coronarse como el cantante más escuchado de Spotify, Bad Bunny con el sencillo DMTF es el más buscado de Google a nivel mundial.
Por su parte, Pedro Pascal fue el actor más googleado en Estados Unidos, lo que demuestra su impacto con proyectos importantes como Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos y Amores materialistas.
Pedro Pascal es fan de Bad Bunny
Durante una conversación de medios que tuvo Pascal en febrero pasado, reveló que se escuchó Debí tirar más fotos de principio a fin, llorando.