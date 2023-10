¡Llaman al diálogo! Exportadores preocupados por impacto de bloqueos

-

El sector exportador externa su preocupación por los impactos que está generando en la economía del país los bloqueos y llaman al diálogo

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) externó su preocupación por la situación que se vive en el país e invitan al diálogo entre las partes que necesitan llegar a consensos y así poner fin a los bloqueos, los cuales están generando pérdidas en varios aspectos.

Mediante una conferencia de prensa, Amador Carballido, gerente General de Agexport, explicó que "estamos en una grave situación, tiene repercusiones en el país". Detalló que como sector exportador representan a más de 1,600 empresas exportadoras que tienen dificultades con la crisis actual con los días de paro desde la semana pasada.

"La actividad exportadora ha crecido a través de los años y no ha si do un camino fácil, implica cumplir medidas, certificaciones, seriedad en los contratos, el no cumplimiento de un contrato, implica una serie fallas y una pérdida permanente de las relaciones con esos clientes que tanto ha constado en algún momento que prefieran al país", explicó Carballido al referirse que los bloqueos les impide cumplir con la cadena de suministros y generación de empleo.

En general, Guatemala exporta a 148 países y exporta más de 4 mil productos, puntualizo. "Estamos en todas partes del país, estos bloqueos hoy afectan a todo el país no solo son los más de1,660 exportadores, también las persones que dependen de ellos", agregó.

Amador Carballido, Gerente general de Agexport, durante la conferencia de prensa. (Foto: captura de pantalla)

"Nos apegamos a la democracia, a la solución de los problemas que hoy estamos viviendo, apostamos por la rápida instalación de la mesa de diálogo para que las partes se pongan de acuerdo en un plazo muy corto", externó el empresario.

Sectores reportan pérdidas

Además representantes de los diferentes sectores productores detallaron cómo les afectan los bloqueos. María Olga Menéndez, Gerente de apicultura y pesca explicó que se ha tenido que optar por el cierre de plantas, lo cual provoca la pérdida de clientes en el extranjero por incumplimiento de contratos.

Además, se han visto afectados con el desabastecimiento de insumos como alimentos para animales de acuicultura, gastos extraordinarios en almacenaje de contenedores de materia prima en puertos donde deben pagar cerca de 400 dólares por día.

También tienen escasez de combustible para la generación de energía en los centros de producción de animales de acuicultura por ejemplo en la producción de camarones, tilapia y atún ubicados en la Costa sur del país.

Cada sector exportador explicó los problemas que tiene a raíz de los bloqueos. (Foto: captura de pantalla)

Por su parte,Tulio García del sector agrícola reporta pérdidas de 3 millones de dólares por semana del sector de plantas ornamentales, follajes y flores. Además el sector de arvejas y vegetales se encuentra con sus productos almacenados en 40 contenedores a punto de quedarse sin combustible en Los Amates, Izabal.

Adicionalmente, hay 20 contenedores en las naviera que no pueden salir y por cada uno se debe invertir entre US$40 y 60 mil dólares.

Otro sector afectado es el cardamomo, uno de los principales productos de exportación de país, el cual registra pérdidas de US$200 mil en lo que va desde que se inició el paro. Así mismo, productos como rambután, aguacate, mango, cacao y chocolate también presenta problemas.

En cuanto al café, se estima que la cosecha 2023-2024, va a generar problemas de logística como consecuencia de los bloqueos y se teme la pérdida de clientes, quienes podrían buscar otros proveedores de dicho grano.

Agexport informa que se registran pérdidas de US $ 200 mil en el sector del cardamomo a raíz de los bloqueos. (Foto: archivo/Soy502)

En un aproximado se estiman pérdidas entre el 8 al 13% dependiendo del producto La entidad indica que cada día no se ha logrado exportar debido a los bloqueos y se estiman en 40 millones de dólares.

Adicional, lo que tienen en producción en la última semana en fincas agrícolas, de acuicultura, fabricas de manufacturas, turismo y otros suman pérdida por un estimado de Q247,844,400 dado que están varados en sus fábricas, presentan falta de materia prima, las operaciones están al 30% y la cosecha en campo que no ha podido salir.