Alejandro Giammattei participó en reunión del Parlamento Centroamericano

El exmandatario participó de forma activa en una reunión virtual.

Luego de haber permanecido hospitalizado por sufrir afecciones renales y cardiacas el expresidente Alejandro Giammattei participó este viernes es una sesión virtual de la bancada Guatemala del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La información fue confirmada por el diputado del Parlacen, Raúl Romero, quien indicó que este viernes hubo una sesión de la Bancada Guatemala del Parlamento Centroamericano en la cual participó el exmandatario.

"Concluyó hace más o menos media hora (15.10 horas), varios diputados participamos vía zoom entre ellos el expresidente de Giammattei. Estuvo muy activo, conectó su cámara y se le veía muy bien", afirmó el parlamentario.

El exmandatario estuvo hospitalizado por varios días. (Foto: Archivo / Soy502)

Romero, quien fuer ministro de Desarrollo Social durante la administración del exmandatario, afirmó que Giammattei "preguntó varias veces, participó y votó en la sesión".

El exministro también afirmó que el exmandatario participó en sesiones del Parlacen que se llevó a cabo vía zoom durante agosto. "Lo vi participar en la plenaria vía zoom, lo vi activo y muy bien luego por los medios me enteré que estaba hospitalizado", afirmó.

"Algunas personas decían que estaba de gravedad, cosa que yo nunca corroboré. Hoy participó y no estaba en el hospital, creo que estaba en su casa o en una oficina, se veía muy bien, con toda normalidad", finalizó Romero.

La mañana del martes 2 de septiembre trascendió que el exmandatario y actual diputado al Parlamento Centroamericano Alejandro Giammattei ingresó a un centro asistencial privado debido a que presentaba fallas renales y cardíacas.

Asimismo, el miércoles 3 de septiembre se supo que se encontraba en observación por tales padecimientos y ese mismo día fuentes médicas revelaron que el mismo día en que quedó hospitalizado fue intervenido quirúrgicamente.

El mandatario habría sido dato de alta el 11 de septiembre, luego que los médicos consideraron que podía seguir con su tratamiento de manera ambulatoria.