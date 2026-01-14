Video: Mujer y agente de la PMT se van a los golpes en Amatitlán

-

Un enfrentamiento en el parque de Amatitlán en medio de una actividad religiosa desató revuelo en las redes sociales.

El pasado lunes 12 de enero se llevó a cabo una actividad religiosa en el municipio de Amatitlán, donde se suscitó un conflicto entre una pasajera de motocicleta y varios agentes de la PMT.

Según información de la Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán, el hecho sucedió cuando agentes de tránsito multaron a un vehículo de dos ruedas por parquearse en línea roja. Luego de algunos minutos se acercó el piloto, su pasajera y dos menores de edad que pretendían viajar en conjunto.

"Unos metros adelante intentaron embestir a un agente, debido al enojo por haber sido multados, por ello otros elementos se acercaron para brindar apoyo y cuando una de las policías intenta grabar el conflicto para recopilar evidencia, la pasajera se enfurece e inicia a agredirla, por lo que se pidió apoyo a la PNC¨, indica José Carlos Ayala, vocero de la PMT.

Asimismo, indicaron que ya se había dado aviso a los vecinos para liberar las vías de la ruta procesional y que procedieron a realizar tres multas por parquear en línea roja, por parquear en un área que estaba restringida y transportar a más de un pasajero.

