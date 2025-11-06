Extraditan a narcotraficante que era buscado por Estados Unidos

-

Este jueves fue extraditado Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", hacia los Estados Unidos de América, para comparecer ante la justicia de ese país por vínculos con el narcotráfico, indicó el Ministerio de Gobernación.

El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz Reynoso, encabezó la entrega de Osorio Mazariegos a personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU, tras concluir con su proceso de extradición en Guatemala.

La entrega estuvo a cargo del Grupo Élite del Sistema Penitenciario (SP) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en la zona 13 capitalina.

Este jueves se ejecutó la extradición del "Pupusita" hacia Estados Unidos. (Foto: Mingob)

Acusado de narcotráfico

Osorio Mazariegos es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento e intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente al país estadounidense.

La investigación identificó a una organización del narcotráfico implicada en el trasiego de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos habría actuado como inversionista y receptor de cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Venezuela, hacia Centroamérica y México, con destino final los EEUU.

En un operativo liderado por la @PNCdeGuatemala y agentes del Grupo Élite del @_SPGuatemala, el extraditable Luis Alberto Osorio Mazariegos alias "Pupusita" fue entregado hoy a autoridades de EE. UU., para responder ante acusaciones de delitos relacionados a la narcoactividad. pic.twitter.com/xJNKDIyKTU — MinGob (@mingobguate) November 6, 2025

La captura

El 1 de agosto pasado, alias "Pupusita" fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), tras ingresar al país en un vuelo procedente de México.

Desde entonces, el sindicado permaneció recluido en el Centro de Detención para Hombres Mariscal Zavala, en la zona 17 de la ciudad capital, según informaron las autoridades.