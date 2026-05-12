Extranjera intentaba ingresar dulces con drogas al país para una fiesta

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La extranjera indicó que se dirigía a una fiesta.

Una mujer estadounidense fue capturada en el Aeropuerto Internacional la Aurora, cuando intentaba ingresar dulces con droga al país.

La extranjera fue identificada como Kayla M. Berry, de 31 años y fue aprehendida por agentes antinarcóticos en la sala de inspección, esto bajo revisiones al azar a los pasajeros en un vuelo que había ingresado de los Estados Unidos.

La extranjera fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer al notar a los agentes se puso nerviosa, por lo que la abordaron y pidieron que los acompañara a la sala de inspecciones, ubicada en el segundo nivel de la terminal aérea. Al ver el equipaje, descubrieron que no tenía mucha ropa, pero si varios empaques de dulces y gomitas.

Al preguntarle sobre ese producto, indicó que lo había comprado en su país y que sería obsequiado en una fiesta a la que la invitaron en la Antigua Guatemala.

48 empaques de gomitas contenían heroína. (Foto: PNC)

Los agentes realizaron una prueba de drogas a uno de los empaques, dando presuntivo a marihuana y heroína.

Tras el conteo se determinó que en la maleta habían 220 empaques de gomitas con marihuana, 3 empaques de dulces con marihuana y 48 empaques de gomitas con heroína.

Los productos fueron incautados mientras que la mujer fue trasladada al juzgado de turno donde espera que sea escuchada en su primera audiencia ante el juez.