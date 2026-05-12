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Retiran 20 cámaras de vigilancia en La Bethania, zona 7 (video)

  • Por Reychel Méndez
12 de mayo de 2026, 10:43
Las cámaras eran utilizadas por pandilleros del área. (Foto: PNC)

Las cámaras eran utilizadas por pandilleros del área. (Foto: PNC)

Durante el operativo se localizaron 20 cámaras de video vigilancia que era operadas por pandillas del área.

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La Policía Nacional Civil retiró 20 cámaras de video vigilancia en colonia La Bethania, en la zona 7 capitalina, operadas por terroristas. 

Según las autoridades, los delincuentes monitorean el lugar y a los vecinos del área.

Las cámaras fueron incautadas como parte de evidencia para fortalecer las investigaciones de este caso.

Autoridades retiraron las cámaras del área. (Foto: PNC)
Autoridades retiraron las cámaras del área. (Foto: PNC)

En otro caso

El pasado 6 de mayo las autoridades incautaron cinco cámaras de vigilancia ilegales en la aldea Lo De Rodríguez y barrio Santa Mónica, ambas en la zona 18 capitalina.

En esa ocasión también se incautó una DVR, que eran utilizada y controlada por integrantes de del barrio 18, para mantener el control de vecinos del lugar.

Durante las últimas semanas se han localizado este tipo de cámaras en distintos puntos de la ciudad, todas con el mismo objetivo y manejadas por las estructuras criminales. (Foto: PNC)
Durante las últimas semanas se han localizado este tipo de cámaras en distintos puntos de la ciudad, todas con el mismo objetivo y manejadas por las estructuras criminales. (Foto: PNC)

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