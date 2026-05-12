Retiran 20 cámaras de vigilancia en La Bethania, zona 7 (video)

Durante el operativo se localizaron 20 cámaras de video vigilancia que era operadas por pandillas del área.
OTRAS NOTICIAS: Bomberos trabajan por horas para sofocar incendio en Santa Catarina Pinula (Video)
La Policía Nacional Civil retiró 20 cámaras de video vigilancia en colonia La Bethania, en la zona 7 capitalina, operadas por terroristas.
Según las autoridades, los delincuentes monitorean el lugar y a los vecinos del área.
Las cámaras fueron incautadas como parte de evidencia para fortalecer las investigaciones de este caso.
En otro caso
El pasado 6 de mayo las autoridades incautaron cinco cámaras de vigilancia ilegales en la aldea Lo De Rodríguez y barrio Santa Mónica, ambas en la zona 18 capitalina.
En esa ocasión también se incautó una DVR, que eran utilizada y controlada por integrantes de del barrio 18, para mantener el control de vecinos del lugar.