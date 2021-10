Extranjero que llevaba a mujer semi desnuda por la calle causó polémica en Colombia

Una extraña escena ocurrida en una calle de Medellín indignó a los transeúntes, quienes denunciaron la acción en redes sociales volviéndola viral. Un extranjero vestido de traje paseaba junto a una mujer en ropa interior a la que llevaba encadenada.

Un holandés se encontraba paseando en una calle transitada junto a una mujer que vestía únicamente lencería transparente y diminuta, él la llevaba tomada por una cadena al cuello. Junto a ellos una persona los estaba grabando y también a los comensales que se encontraban en el lugar.

Juanita Cobollo, líder del gremio de comerciantes de Provenza, el barrio comercial donde todo ocurrió, afirmó que los dueños de los negocios invierten mucho dinero para construir una zona sana y tranquila: “Viene un extranjero y pasea a esa mujer en bola por toda la carrera 35, ¿qué es esa desfachatez?”, dijo.

Además ella afirmó que cuando trató de hablar con la pareja para exigirles que respetaran, el extranjero la empujó e intentó quitarle el celular.

"Cómo es posible que un hombre esté llevando con una cadena a una mujer del cuello y que estaba desnuda. El tipo se basa en que es extranjero y quiere mostrarle al mundo que un hombre como él, rubio, puede andar perfectamente por las calles de Medellín y no le pasa nada. Esto era lo que el tipo decía que estaba mostrando", señaló. Las imágenes de lo ocurrido se hicieron virales

"La mujer de Medellín se respeta y a Medellín se respeta, por eso estamos pidiendo que que este extranjero sea expulsado del país, porque esa persona no le hace bien a Medellín, esa no es la fama que queremos para la ciudad... él vino a maltratar a las mujeres de Medellín", afirmó el alcalde de la ciudad Daniel Quintero, quien dijo que previo a levantar los comercios del país había encontrado prostitución, trata de blancas y abuso de menores en el lugar y que han trabajado duramente para erradicar estos males junto a los residentes.

"Pusimos un toque de queda para menores entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana desde hace un mes porque queremos recuperar el sector y fue gracias al apoyo de los comerciantes que los sacaron, son las fuerzas combinadas... pedir la expulsión del extranjero me parece fundamental", afirmó la Alcaldía de Medellín.

La Policía Metropolitana confirmó que a la mujer le impusieron una multa por violar el artículo 33, numeral 2, literal B, relacionado con “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.

Alejandra Torres fue la protagonista del altercado, hace cinco años es modelo webcam, un oficio en el que se reconoce como profesional. Ella afirmó que el extranjero es su novio y se llama Patrick Slurick.

Torres afirmó que daban un paseo. Acerca de que se acusó de realizar turismo sexual él dijo: “No es cierto. Eso me ha afectado, pues la noticia ha llegado hasta mis papás que viven en Holanda. Solo quería ayudarle a mi novia, porque la amo”, afirmó al diario El Colombiano.

“Estoy muy preocupado. No volveré a ver a mi novia y eso me tiene muy triste”, dice. Y agrega, desilusionado, que en su país no habría ocurrido nada similar. Incluso, le cuesta imaginar una situación parecida al otro lado del Atlántico, recalcó.

Alejandra explica que la idea era hacer un video promocional para sus redes sociales y caminar por Provenza en ropa interior se le ocurrió: “La intención era ver cómo reaccionaba la gente. Detrás de nosotros iba la persona que nos grababa. "Era más un experimento. No hicimos nada malo: yo no mostré mis partes íntimas", dijo.

No al turismo sexual en Medellín



Turismo sexual en Provenza, exhibicionismo público, denigración de la mujer y exposición pública en el video de las personas que transitaban la zona que estaban haciendo. @seguridadmed @QuinteroCalle @PoliciaMedellin @sebaslopezv pic.twitter.com/xa1GdX6NmE — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 9, 2021