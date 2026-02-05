El extraño caso del auto que fue abandonado en zona 10

El conductor no corrió ni huyó, simplemente se bajó del auto y desapareció.
Un extraño incidente se registró esta mañana de jueves 5 de febrero en la 17 calle y 14 avenida, zona 10 capitalina.
Un auto, tipo sedán, quedó abandonado en plena vía.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que el conductor simplemente se bajó del carro y lo dejó a media vía, desapareciendo de la zona.
"El vehículo se encuentra solvente, no presenta ningún tipo de daño en las chapas y no tiene reporte de robo", explicó Montejo.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para proceder a revisarlo.