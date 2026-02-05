Versión Impresa
El extraño caso del auto que fue abandonado en zona 10

  • Por Jessica González
05 de febrero de 2026, 08:50
El auto no presenta reporte de robo. (Foto: Amílcar Montejo/cortesía)

El conductor no corrió ni huyó, simplemente se bajó del auto y desapareció. 

Un extraño incidente se registró esta mañana de jueves 5 de febrero en la 17 calle y 14 avenida, zona 10 capitalina.

Un auto, tipo sedán, quedó abandonado en plena vía.

(Foto: Amílcar Montejo)
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que el conductor simplemente se bajó del carro y lo dejó a media vía, desapareciendo de la zona. 

"El vehículo se encuentra solvente, no presenta ningún tipo de daño en las chapas y no tiene reporte de robo", explicó Montejo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para proceder a revisarlo.

(Foto: Amílcar Montejo)
