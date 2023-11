¿Por qué lo hizo? El "extraño" comportamiento de un motorista en el tránsito (video)

-

El motorista llamó la atención por un "extraño" comportamiento que tuvo en el tránsito.

A través de redes sociales se compartió un video en el que un motorista protagoniza un peculiar momento en medio del tránsito.

En el audiovisual se observa el momento en que el conductor va a bordo de su vehículo, cuando de repente levanta su mano izquierda para "rascarse" el casco.

A los segundos vuelve a bajar su mano y de nuevo la sube para otra vez rascarlo. La escena causó curiosidad entre conductores e internautas, aunque muchos se sintieron identificados.

"Es involuntario, a todos nos pasa jajaja", "No se rían banda, también lo he hecho", "Es psicología inversa jaja", "El otro día me picaba el oído y también lo hice", escribieron usuarios.

Mira el video: