Fabiola Roudha habla sobre la participación de Nelson en "La Academia" (video)

La cantante guatemalteca, Fabiola Rodas, se refirió en una entrevista a la participación de Nelson Carreras en La Academia y recordó cómo fue su paso por la competencia.

"He visto un poquito, me alegra que le esté yendo bien", dijo de las críticas de Nelson, luego recordó lo que es estar en el escenario.

"Es que da muchos nervios, ustedes no saben los nervios que es estar ahí en el escenario. Uno afuera dice, ay hubiera hecho tal cosa, o de tal forma, el yo hubiera no existe cuando estamos ahí en vivo porque yo también lo pensaba, por qué no hice tal cosa", dijo Fabiola mientras sostenía una guitarra.

Fabiola también destacó que otra de las académicas de la edición 2022 que le parecen muy buenas, es Cesia, "también escuché a la chica de Honduras, canta lindo", "¿Cesia?" dijo Kimberly Valladares, "siii me encanta su pelo".

"Los dos me encantan, creo que los dos están súper bien y más bien creo que tienen confianza en Nelson, tienen que tener confianza, porque al final está respresentando a Guatemala y es el sueño de él", dijo Fabiola en cuanto al apoyo que deben brindarle los guatemaltecos a Carreras.

"Entonces apoyándole ahorita en La academia y cuando regrese también, con su música ", finalizó.

Fabiola Roudha

La guatemalteca sorprendió con su particular voz luego de ganar el segundo lugar en el famoso show en 2008. Años después su propuesta de ElectroKey la puso en el mapa de la música nacional.

La guatemalteca siempre destacó por experimentar con nuevos ritmos.