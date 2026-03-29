Muere Francisco Alejandro Méndez, premio nacional de literatura

El deceso del también periodista y docente se conoció este 29 de marzo.
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Francisco Alejandro Méndez fue un escritor, periodista y docente guatemalteco que destacó por sus obras narrativas en cuento y poesía.
En 2017, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, tras su aporte a la literatura guatemalteca y por preservar la cultura en sus obras.
En redes sociales, el pasado 12 de marzo, el escritor informó que se sometería a una cirugía; sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre el procedimiento.
Este 29 de marzo se confirmó su fallecimiento a los 61 años.
Será recordado por su legado literario, así como por sus valiosos aportes y enseñanzas a la cultura.