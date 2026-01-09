Versión Impresa
Trasciende fallecimiento de la abogada Karen Fischer

  • Por Dulce Rivera
09 de enero de 2026, 09:49
La abogada Karen Fischer falleció. (Foto: Wilder López/Soy502)

Trasciende el fallecimiento de la abogada Karen Fischer. 

Este 9 de enero trascendió el fallecimiento de la abogada Karen Fischer. 

Hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento, sin embargo, varias personas han lamentado su muerte. 

Fischer es recordada por el amparo que interpuso en defensa del expresidente Otto Pérez Molina cuando se tramitaba su antejuicio. 

Además, integraba Guatemala Inmortal, el grupo de extrema derecha y que ha presentado denuncias por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), los resultados electorales de 2023.

Además, accionó en contra del actual Gobierno. 

Noticia en desarrollo*

