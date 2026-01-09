Trasciende fallecimiento de la abogada Karen Fischer

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de la

Licenciada Karen Fischer Pivaral,

destacada abogada, amiga entrañable y mujer ejemplar.

Su partida deja un vacío irreparable en el ámbito jurídico y en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerla. Recordaremos… pic.twitter.com/rio7rKGe6l