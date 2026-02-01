Fallece Gerardo Taracena, actor de la película "Apocalypto"

Con una trayectoria en el cine, teatro y televisión, el actor Gerardo Taracena es recordado por sus múltiples proyectos.
OTRAS NOTICIAS:¿Ya viste el cielo? Enero se despide con luna llena
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó su muerte este 31 de enero; pese a no detallar las causas de su fallecimiento, usuarios de redes sociales recuerdan al actor por sus papeles en la película Apocalypto y en proyectos recientes como su participación como Pablo Acosta Villarreal, en la serie “Narcos: México”, producida por Netflix.
El actor además era bailarín profesional con estudios de arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
ANDA a través de un comunicado, lamentó la muerte del actor y la pérdida para el mundo del entretenimiento.