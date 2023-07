Fallece el actor y comediante que le dio vida a "Pee-wee Herman"

-

El domingo por la noche falleció el actor y comediante Paul Reubens a los 70 años de edad, conocido popularmente por su interpretación de "Pee-wee Herman".

Este lunes se subió una publicación a sus cuentas oficiales de Instagram que revelaba que el actor había sufrido de una crisis por años, batallando contra el cáncer.

Según varias fuentes, el actor tuvo un tumor cerebral hace 6 años, pero los doctores fueron capaces de removerlos quirúrgicamente, por el momento no se ha revelado qué tipo de cáncer padecía.

Algo que ha conmovido a muchos fanáticos fue una carta de disculpas que dejó el actor.

"Por favor acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando estos últimos 6 años. Siempre he sentido un gran amor y respeto por mis amigos, fanáticos y quienes me han apoyado. Los he amado a todos mucho y disfruté hacer arte para ustedes", escribió.

Muchos reconocen el programa de televisión "Pee-wee Playhouse" que salió en 1986, y tuvo una película titulada "La gran aventura de Pee-wee", aunque el actor tuvo otras participaciones popularmente reconocidas en programas de televisión y de la pantalla grande.