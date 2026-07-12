Identifican a víctima de accidente en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15

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Un hombre falleció en el Trébol de Vista Hermosa en la zona 15, tras ser expulsado de un autobús que pretendía esquivar un vehículo que maniobraba de manera errante.

La víctima del accidente provocado este domingo en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15, fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, quien falleció tras ser expulsado de un bus extraurbano al intentar esquivar un vehículo que realizaba maniobras en zigag y se conducía a alta velocidad.

Según información preliminar que circula en redes sociales, Cruz Aguilar es oriundo de la aldea Palo Verde, Jalapa.

La tragedia ocurrió cuando, al salir expulsado del bus en cuestión mientras se conducía en dirección a la ciudad, quedó debajo del vehículo y falleció debido al fuerte impacto.

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El conductor del vehículo que provocó el accidente, intentó darse a la fuga, pero fue capturado a inmediaciones del bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10.

Un sujeto logró que el responsable saliera del vehículo acuerpado por otros testigos quienes contribuyeron con su retención hasta que la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC).

Reportan que otros conductores interceptaron al automovilista que impactó un autobús, el cual terminó arrollando a un peatón en el Trébol de Vista Hermosa.



Iba por Bulevar Los Próceres. pic.twitter.com/t3sm5pDbNR — Vichoguate (@vichoguate) July 12, 2026