Fallece Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía

Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía destacado académico y columnista falleció dejando un importante legado intelectual en Guatemala.
Sus aportes influyeron el pensamiento crítico y la formación universitaria a través de su labor docente y editorial.
Antes de su deceso se desempeñó como director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONAPRE) se pronunció tras la noticia de su fallecimiento, conmemorando su aporte intelectual y por ser defensor de la libertad.