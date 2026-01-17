Fallece Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía

-

Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía destacado académico y columnista falleció dejando un importante legado intelectual en Guatemala.

Sus aportes influyeron el pensamiento crítico y la formación universitaria a través de su labor docente y editorial.

Antes de su deceso se desempeñó como director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.

Hoy despedimos a un maestro de maestros, a un doctor de doctores, a un hombre cuya vida estuvo dedicada al pensamiento crítico, a la libertad y a la formación de generaciones enteras.



El Dr. Armando de la Torre no solo fue un académico brillante y un escritor lúcido; fue un… pic.twitter.com/IqebAQhqat — Lesther Castellanos Rodas (@castellanosles) January 17, 2026

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONAPRE) se pronunció tras la noticia de su fallecimiento, conmemorando su aporte intelectual y por ser defensor de la libertad.