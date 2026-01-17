Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fallece Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 12:54
Familiares, amigos cercanos y alumnos conmemoran su legado y aporte académico. (Foto: UFM)

Familiares, amigos cercanos y alumnos conmemoran su legado y aporte académico. (Foto: UFM)

Armando de la Torre, doctor en Sociología y Filosofía destacado académico y columnista falleció dejando un importante legado intelectual en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS:  Los síntomas que podrían ser una clara señal de Influenza

Sus aportes influyeron el pensamiento crítico y la formación universitaria a través de su labor docente y editorial. 

Antes de su deceso se desempeñó como director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONAPRE) se pronunció tras la noticia de su fallecimiento, conmemorando su aporte intelectual y por ser defensor de la libertad. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar