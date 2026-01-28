Fallece el chef de la televisión guatemalteca Héctor Aldana

El chef Héctor Aldana, famoso por haber integrado en el programa "Viva la Mañana", falleció.
Aldana también participó en segmentos del matutino "Nuestro Mundo", por lo que era una figura muy conocida en la televisión nacional.
A través de las redes algunas personalidades anunciaron su pesar por su partida.
Se desconocen las causas de su fallecimiento, sin embargo, en uno de sus últimos post en Instagram, en agosto de 2025 pidió protección pues afrontaría una cirugía.
Además de la televisión, Héctor daba clases de la "Academia PCS Internacional", por lo que sus alumnos lamentaron la noticia.
"Luchaste hasta el final, demostrando siempre tu ánimo y valentía, siempre fuiste fuente de inspiración con tu carisma y entusiasmo inquebrantable", expresaron de él.