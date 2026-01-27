Fallece Edgar Quiñónez, actor y director de teatro de Guatemala

-

Edgar Quiñónez, actor, director y productor, que fungió como jefe del Departamento Técnico-Artístico, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, falleció.

La comunidad teatral de Guatemala lamentó la partida del maestro Edgar René Quiñónez Pérez, quien tenía 71 años, también fue productor teatral de incontables historias en las tablas.

Fue jefe del departamento técnico artístico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Foto: Facebook.

Su trayectoria

Nació el 22 de mayo de 1954, inició sus estudios de arte dramático en la Universidad Popular de Guatemala en 1976, formó parte de su compañía profesional de teatro en la institución.

Trabajó junto a Rubén Morales Monroy, Hugo Carrillo, Herbert Meneses, Manuel Corleto y Dick Smith, entre otros.

En 1980 fue seleccionado por la UNESCO para representar a Guatemala en un congreso sobre experiencias artísticas en países del tercer mundo, celebrado en Dakar, Senegal.

Foto: Edgar Quiñonez.

En 1982, cuando obtuvo el título de maestro en arte especializado en teatro por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Guatemala. Fue nominado en dos ocasiones al premio OPUS 87 por la obra infantil "Tío Coyote y Tío Conejo".

Desde 2006 fungía como jefe del Departamento Técnico-Artístico del Teatro Nacional, responsable de coordinar los detalles en la escenografía, luces y cuestiones detrás de escena.

En 2009, se graduó como licenciado en Artes Escénicas en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Foto: Edgar Quiñonez.

También fue director y productor en más de cuarenta obras teatrales como "El Señor Presidente", " Las preciosas ridículas", "El gato con botas" y "Pinocho", entre muchas más. Produjo la obra "Pepián de tres carnes", en 2025 en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo.



