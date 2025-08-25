Muere hombre que asesinó a tres personas en centro médico en Suchitepéquez

-

El atacante permaneció en la unidad de cuidados intensivos desde el momento del incidente armado.

Abner Emanuel Calderón, de 33 años, falleció en el Hospital Nacional de Mazatenango tres días después de dispararse en la cabeza, tras ser responsable de la muerte de tres personas y herir a cuatro más.

El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto cuando Calderón protagonizó un ataque armado en las instalaciones de un centro médico ubicado en la zona 1 de Mazatenango.

Se investigan las razones que tuvo Abner Emanuel Calderón para cometer los crímenes. (Foto: Nuestro Diario)

El cuerpo de Calderón será trasladado a Retalhuleu, su lugar de origen, donde se realizará el velatorio.

Guardia fallecido deja tres hijos hérfanos

Mientras tanto, le dieron el último adiós a Efraín Xicay, de 42 años, quien es una de las víctimas del crimen en el sanatorio ubicado en la zona 1 de Mazatenango.

Efraín Xicay, era guardia de seguridad en el centro médico y falleció al intentar detener el ataque armado el pasado viernes 22 de agosto. (Foto: Nuestro Diario)

Xicay dejó tres hijos huérfanos al intentar detener el ataque de Calderón.

Su cuerpo fue trasladado a la iglesia local para la celebración de la misa y posteriormente al cementerio de la comunidad.

Cientos de flores llevaron amigos y familiares al velatorio del padre de tres niños. (Foto: Nuestro Diario)

Durante el velatorio, la hija menor expresó palabras de despedida hacia su padre.

Una sobrina de Efraín Xicay llevó su fotografía durante el sepelio. (Foto: Nuestro Diario)

Además de Xicay, las otras víctimas fatales del día del ataque fueron Enriqueta Escobar, de 80 años, asesinada en su domicilio, y César Calderón, quien laboraba como radiólogo en el centro médico donde ocurrió el ataque armado.

César Calderón laboraba como radiólogo en el centro médico donde ocurrió el ataque armado. (Foto: Redes sociales)

Según el informe preliminar, Abner Calderón, habría asesinado primero la señora Escobar y después se dirigió al centro médico.

En total, cuatro personas murieron y cuatro resultaron heridas.

Hasta el momento las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

*Con información de Nuestro Diario