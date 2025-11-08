Fallece Maricarmen Vela, la tía de Paty en "El Chavo del 8"

-

Su carrera abarcó comedia, drama y programas emblemáticos de Televisa.

La actriz española que radicaba en México y era conocida por su participación en varios programas de Televisa ha fallecido.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte de Maricarmen Vela. (Foto: X)

El 7 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de Maricarmen Vela a sus 87 años, sin compartir detalles de la causa.

"La asociación lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", escribió la ANDA en una publicación.

La actriz falleció a los 87 años, dejando una amplia trayectoria televisiva. (Foto: X)

Tras el anuncio, los fanáticos de El Chavo del 8 recordaron con cariño la participación de Vela en el programa, donde colaboró junto a Roberto Gómez Bolaños.

Maricarmen dio vida a Gloria, la tía de Paty. El capítulo donde aparece se titula: Las nuevas inquilinas de la vecindad de 1987.

"Mujer, casos de la vida real" y "La rosa de Guadalupe" marcaron su etapa final en la actuación. (Foto: X)

Trayectoria

La actriz consiguió gran parte de su fama al trabajar en programas de Televisa como Quinceañera, Cachún cachún ra ra!, Papá soltero, Chespirito, El Chavo del 8, Mujer, casos de la vida real, entre otros.

En sus últimos años también destacó en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.