Fallece niño de 3 años herido en ataque armado en zona 6

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En el incidente armado también murió la madre y la abuela del menor.

Una familia se encuentra de luto luego de que fallecieran dos mujeres y un menor de edad, tras una balacera que se registró la tarde del pasado martes 14 de abril en la 18 calle y 16 avenida “B“ de la zona 6 capitalina.

Las dos mujeres murieron en el lugar de los hechos, mientras que el menor junto a otras dos mujeres (de 64 y 46 años) había sido trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

El menor Denzel Mateo falleció horas después por la gravedad de las heridas. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, este miércoles dicho centro asistencial confirmó la muerte del niño que había resultado herido en el ataque armado.

Las víctimas mortales fueron identificadas de la siguiente manera: Denzel Mateo Méndez Donaire, de 3 años, Katherine Priscila Méndez Donaire (madre de Denzel), de 24; y Shirley Isabel García Donaire (abuela de Denzel), de 54.

La madre del menor también falleció en el lugar de los hechos. (Foto: Redes sociales)

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que ha cobrado la vida de una familia, por lo que continúan las investigaciones de las autoridades.