Fallece Pablo Milanés, afamado cantautor cubano

La información trascendió la noche del lunes por todo el mundo.

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció este lunes a los 77 años en Madrid.

El fundador de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nola, sufría "desde hace varios años" una "enfermedad oncohematológica" que le obligó a instalarse en Madrid a finales de 2017 "para recibir un tratamiento inexistente en su país", precisó el comunicado.

Nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, la familia de Milanés se trasladó a La Habana en los años 1950, en un momento de gran ebullición y brillo de la música cubana, para que estudiara música en el conservatorio.

“Si me faltaras, no voy a morirme; si he de morir, quiero que sea contigo” le decía Pablo Milanés a su amada Yolanda…



Hoy Pablo nos falta a todos, su música permanecerá con ese, “su brillo que puede alcanzar la oscuridad de otras cosas” pic.twitter.com/pCf73mAtcC — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 22, 2022

A lo largo de su carrera, Milanés ha grabado decenas de discos, y musicalizó a poetas como Cesar Vallejo, Nicolás Guillen y José Martí.