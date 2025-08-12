Versión Impresa
Fallece Periodista Mario Domingo López en Antigua Guatemala

  • Por Susana Manai
12 de agosto de 2025, 10:22
Medios locales confirmaron el fallecimiento del periodista la mañana del 12 de agosto. (Foto: La Noche Informativa)

Medios locales confirmaron el fallecimiento del periodista la mañana del 12 de agosto. (Foto: La Noche Informativa)

El periodista presentaba afecciones en su salud en los últimos meses. 

Este martes 12 de agosto se confirmó el fallecimiento de Mario Domingo López García, reconocido periodista, profesor y director fundador del programa La Noche Informativa en Antigua Guatemala. 

(Foto: La Noche Informativa)
A través de un comunicado oficial, sus colegas expresaron su pesar por la pérdida y agradecieron las muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia. 

(Imagen: La Noche Informativa)
Además, informaron que se anunciarán los detalles sobre el lugar de velación y la ceremonia de cristiana sepultura.

Personas cercanas al periodista señalaron que López García padecía diversas condiciones de salud que afectaron su estado en los últimos meses. 

(Imagen: Redes sociales)
