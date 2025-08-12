Fallece Periodista Mario Domingo López en Antigua Guatemala

El periodista presentaba afecciones en su salud en los últimos meses.
Este martes 12 de agosto se confirmó el fallecimiento de Mario Domingo López García, reconocido periodista, profesor y director fundador del programa La Noche Informativa en Antigua Guatemala.
A través de un comunicado oficial, sus colegas expresaron su pesar por la pérdida y agradecieron las muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia.
Además, informaron que se anunciarán los detalles sobre el lugar de velación y la ceremonia de cristiana sepultura.
Personas cercanas al periodista señalaron que López García padecía diversas condiciones de salud que afectaron su estado en los últimos meses.