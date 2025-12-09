Fallece legendario Phil Vinall, figura importante de Bohemia Suburbana

-

El legendario productor musical Phil Vinall falleció dejando huella en la escena del rock mundial, además de haber formado parte fundamental en el trabajo de la banda guatemalteca Bohemia Suburbana.

Vinall quien es conocido por su trabajo con Black Sabbath, Placebo, Zoé, Pulp y Radiohead, produjo dos discos de Bohemia Suburbana y pasó largas temporadas en el país para realizar este trabajo inédito de los músicos guatemaltecos, en 2015 y en 2020.

Foto: Bohemia Suburbana.

A través de las redes Bohemia se despidió con un emotivo mensaje:

"Hoy recordamos con profundo cariño a Phil Vinall, productor de Imaginaria Sonora (2015) y Santiago 14º 91º (2020). Su visión, su intuición musical y su manera única de abordar el sonido, marcaron un antes y un después en la historia de Bohemia Suburbana".

Foto: Selene Mejía/Soy502.

"Phil no solo produjo dos obras fundamentales para nosotros, también caminó a nuestro lado en un proceso de transformación artística que dejó una huella permanente en nuestra música y en nuestra forma de crear".

Foto: Bohemia Suburbana.

"Su oído, su sensibilidad, su humor y su capacidad de revelar nuevas posibilidades en cada canción, nos hicieron crecer como músicos y como personas, hoy celebramos con gratitud todo lo que nos compartió, su espíritu seguirá resonando en cada mezcla, cada melodía y cada historia que construimos juntos. A Phil, ¡nuestro eterno agradecimiento!", se lee.

Los trabajos de Phil Vinall

Fue fundamental en la definición del sonido de la banda mexicana Zoé, produjo los álbumes "Memo Rex Commander" y "Reptilectric".

Otros grupos latinoamericanos con quienes trabajó fueron: Enjambre, Kinky, Lori Meyers y Dorian. Para Placebo produjo "Without You I'm Nothing".

