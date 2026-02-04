Fallece Ron Kenoly, referente de la música cristiana

-

El adorador estadounidense Ron Kenoly, considerado una de las figuras más influyentes del gospel contemporáneo, falleció.

OTRAS NOTICIAS: Cantante cristiano muere en pleno escenario

El cantante y líder de alabanza estadounidense, murió este martes 3 de febrero de 2026 a los 81 años, aún se desconoce la causa.

"Durante más de 20 años, tuve el honor de acompañarlo en su ministerio alrededor del mundo, no solo como su director musical, sino como hijo, estudiante y testigo de una vida marcada por la fidelidad. Él tenía una idea muy clara: nunca fue un artista ni un animador. Era un líder de alabanza. Y se tomó todo el tiempo necesario para explicar lo que eso realmente significaba. El llamado de un líder de alabanza no es interpretar canciones, sino guiar a la gente a la verdadera adoración en la presencia de un Rey; el Rey de reyes, Jesucristo", dijo Bruno Miranda, director musical y colaborador cercano de Kenoly por más de dos décadas.

Kenoly ha sido autor de grandes alabanzas como "Anciano de días", "Jesús está vivo" y "Lamento en baile" que han sido traducidas al español y cantadas por varias iglesias en Guatemala y Latinoamérica.

Su trayectoria

Nació el 6 de diciembre de 1944 en Coffeyville, Kansas y se convirtió en una de las voces más importantes. Antes de consagrarse en el gospel, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

En 1992 lanzó el disco "Lift Him Up", que se convirtió en uno de los discos de adoración más vendidos de su tiempo y marcó un antes y un después en la música de alabanza congregacional.

Ron lanzó más de 20 álbumes y escribió himnos que son referencia global en iglesias de todo el mundo.

Su enfoque pastoral y pedagógico sobre la adoración influyó profundamente en líderes de distintas denominaciones.