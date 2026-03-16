Comisión de Postulación para Fiscal General notificó a los postulantes objetados

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Los seis postulantes a Fiscal General y Jefe del MP con objeciones fueron notificados de dichas tachas por la vía electrónica y podrán presentar descargos del 15 al 23 de marzo.

La Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) notificó por la vía electrónica a los seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público sobre los impedimentos planteados en su contra.

Con esto, a partir de mañana martes 17 de marzo tendrán cinco días para la presentación su respectiva defensa, plazo que concluirá el próximo lunes 23.

Las pruebas de descargo a los señalamientos presentados se recibirán en el módulo respectivo ubicado en el primer nivel del Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los aspirantes que deberán presentar su defensa son:

Walter Brenner Vásquez Gómez

Henry Alejandro Elías Wilson

Marco Antonio Cortes Sis

José Manuel Quinto Martínez

Carlos Humberto Rivera Carrillo

María Consuelo Porras Argueta de Porres

La postuladora de candidatos a Fiscal General y jefe del MP notificó a los aspirantes con tachas sobre lo impedimentos recibidos este lunes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Con más impedimentos

Entre los postulantes con más tachas, resalta la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras, quien recibió 25 señalamientos en su contra y la Comisión de Postulación aceptó cinco para su trámite.

Otro aspirante que deberá responder a las objeciones presentadas en su contra es Henry Alejandro Elías Wilson, quien acumuló tres impedimentos.

Mientras que los restantes cuatro aspirantes fueron notificados de una objeción.

Modificación

En la última sesión del pasado viernes 13 de marzo, el pleno de comisionados aprobó varias modificaciones al cronograma de actividades, por lo que, a partir de la modificación de la fecha para la recepción de pruebas descargo, para el martes 24 de marzo se conocerán los impedimentos presentados con su respectiva defensa.

Además, para este mismo día se tiene previsto la realización de las pruebas psicométricas que se efectuarán en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, y del 6 al jueves 10 de abril, con excepción del miércoles 9, en donde se tiene previsto efectuar las entrevistas públicas a los aspirantes.

Mientras que la evaluación y ponderación final de expedientes quedará para el lunes 13, martes 14 y jueves 16, con excepción de miércoles 15.