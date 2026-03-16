¡Alza en la gasolina! Gobierno espera estabilidad antes de Semana Santa

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Las autoridades mantienen el monitoreo en la cadena de comercialización para evitar aumentos desmedidos. El precio internacional del barril de petróleo superó los US$100 de nuevo.

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La posible liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas por parte de las principales economías del mundo ayudaría a estabilizar el precio de los combustibles en las próximas semanas.

La información fue confirmada por el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Víctor Ventura, quien destacó que el mundo se encamina a la tercera semana de conflicto en Oriente Medio.

Señaló que en este contexto, la semana pasada, los miembros de la Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) se reunieron para discutir la problemática.

"Los 32 países que la conforman, donde están las principales economías del mundo en forma unánime, aprobaron liberar 400 millones —de barriles de petróleo— de sus reservas estratégicas", explicó el funcionario.

Los combustibles han tenido un alza productos del conflicto en Oriente Medio. (Foto: Archivo / Soy502)

Precisó que este tipo de medidas se han tomado anteriormente cuando "cuando hay crisis de gran envergadura" y que esta es la sexta vez que se toma una decisión como esta y que la última vez que se tomó una medida parecida fue cuando inició la crisis de Ucrania.

"Para que tengan una idea, los 400 millones de barriles significa tres semanas de lo que es el trasiego por —el estrecho de— Ormuz —lugar donde pasa poco más del 20% del crudo mundial—", comentó Ventura.

El funcionario aseguró que debido a esa liberación de petróleo "se tendría compensado lo que no estaría transportándose por —el estrecho de— Ormuz hasta la Semana Santa".

"Eso, sin lugar a dudas, incidirá mucho en lograr mantener una estabilidad e ir hacia una estabilidad de precios", aseveró el ministro de Energía y Minas.

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Asimismo, Ventura hizo una comparación con la anterior crisis ucraniana donde el costo del petróleo WTI —el cual se utiliza como precio de referencia internacional— llegó hasta los US$ 122.00 (Q934.52) por barril.

"El precio dista bastante de lo que tenemos ahora, ya que el barril de petróleo WTI está alrededor de los US$ 100.00 (Q 766.00) y unos cuatro dólares más el barril de petróleo Brent —otro crudo que se utilizada como valor de referencia—", señaló el ministro.

Precios más bajos de la región

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, destacó que Guatemala es un importador neto de combustibles lo cual lo hace vulnerable a los aumentos que se registren del producto en el extranjero.

Agregó que a nivel mundial el aumento de los precios de los combustibles (gasolina superior, gasolina regular y diésel) están entre el 28% y 40% mientras que en Estados Unidos son de entre 16% y 30%.

Los pecios del combustible a nivel nacional han aumentado entre un 18 % y 26 % en las últimas semanas. (Foto: MEM / Soy502)

Sin embargo, el viceministro precisó que en Guatemala los aumentos se han registrado en los rangos de entre el 18% y el 26.7%, es decir niveles de aumento por debajo de lo registrado a nivel de Estados Unidos y el mundo.

Barrios explicó que se mantienen los monitoreos en las estaciones de servicio para detectar cualquier irregularidad en los precios de los carburantes.

Indicó que para esta semana se visitarán departamentos y municipios nuevos y que darán a conocer los resultados de estos monitoreos para informar sobre el trabajo que se lleva a cabo par evitar la especulación de precios.

El funcionario agregó que la fiscalización no es solamente en las estaciones de servicio sino en toda la cadena de comercialización y que no es únicamente por los precios de los combustibles sino para asegurar que el producto sea de calidad.

Aumenta precio del barril

Las bolsas mundiales reaccionaban con cautela este lunes ante un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, con unos inversores pendientes de una guerra en Oriente Medio que empieza su tercera semana sin que se vislumbre su fin.

El barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, habría subido hasta los 106,30 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, ganaba un 2.15% hasta los 100.83 dólares.