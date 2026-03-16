¡Vivos de milagro! El fuerte accidente captado en San José Pinula (video)

Las dos víctimas quedaron desorientadas tras el fuerte impacto.
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Un fuerte accidente de tránsito se registró en San José Pinula y una de las cámaras del sector captó el momento.
Las imágenes muestran cómo un auto rojo impacta contra dos motoristas, quienes venían en dirección contraria y salieron volando hasta caer sobre el asfalto.
Uno de ellos pega con la cabeza, pero aún así, tras varios minutos, logra levantarse totalmente desorientado.
La otra víctima queda en suelo, mostrando molestia en una de las piernas.
Mira aquí el video:
Tras el choque, la moto cae sobre una puerta de lámina, la cual termina derribada.