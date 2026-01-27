Fallece actor que le dio la voz latina a Spider Man

Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano, quien hacía la voz de Spider-Man falleció a los 38 años.
Alexis Ortega fue la voz de Tom Holland durante sus primeras apariciones como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", publicó el sitio especializado World Dubbing News.
También tradujo a Tadashi Hamada en la película de Disney "Grandes Héroes" (Big Hero 6), fue el Príncipe Naveen en "La princesa y el sapo" y Cassian Andor en "Star Wars: Rogue One". Además, fue parte de "Cars" y "Buscando a Dory".
"Ortega había logrado consolidarse como una de las voces más reconocibles y versátiles de su generación", señaló Meristation al informar el hecho.
Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.