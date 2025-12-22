Tráiler vuelca en el kilómetro 46 de la Ruta al Atlántico (video)

Uno de los carriles en dirección al sur se encuentra obstaculizado.
Durante la mañana de este lunes 22 de diciembre se reporta un percance vial en el que un tráiler quedó volcado en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
En el video se puede escuchar cómo un hombre dice que "se le acostó el equipo" haciendo alusión de que es el piloto del transporte pesado.
Asimismo se puede observar en las imágenes el carril izquierdo está obstaculizado, por lo que el tránsito en el área es lento.
Elementos de Provial se encuentran en el percance brindando apoyo para el paso vehícular y retirar el transporte del camino.
Se recomienda transitar con precaución y salir con tiempo de anticipación.