Fiscal General: fallo de la CC reconfigurará perfiles de candidatos

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Analistas consideran que lo resuelto por la CC obligará a una reconfiguración de perfiles en la lista de aspirantes y de la nómina final de candidatos a Fiscal General.

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La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena retrotraer el proceso de Postulación de Fiscal General y hacer una revisión de la calificación de expediente a quienes se les haya contado la experiencia de juez, lo cual representaría una reconfiguración de la lista de aspirantes elegibles y de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Minsterio Público (MP), período 2026-2030.

Esta es la forma como algunos analistas ve la resolución de la CC, por lo que aseguran dicha revisión podría general ajustes en la puntuación, previamente asignadas, lo que implicaría que algunos perfiles superen o queden por debajo de la línea de corte

Interpretación restrictiva

Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, dijo entender que la resolución de la CC se refiere a la interpretación si la carrera de la judicatura, si el ser juez también podría ser equiparable al tema de abogacía, por lo que cree que esta experiencia si debiera ser contada como tal.

Con ello, asegura que es esto lo que se debe valorar, más allá de caer en una interpretación bastante restrictiva, pues señala que, si a eso se va, también podría cuestionarse a aquellos que hacen carrera fiscal, pero al final la Corte habló

Agrega que análisis realizados, los lleva a considerar lo que les deja la experiencia de ser juez dentro del sistema de justicia y puedan así replicar a otras instituciones de la cadena de justicia sobre todo por la clase y calidad que esto representa.

Explica que, de los aspirantes evaluados, al menos a cinco se les computó su experiencia como juez, como Gabriel Estuardo García Luna, que fue incluido en la nómina final de seis candidatos.

La nómina propuesta por la postuladora quedó sin efecto por parte de la CC. (Ilustración: Soy502)

Reconfiguración

Alejandro Solórzano, del equipo de monitoreo de Alianzas por la Reforma, asegura que la Comisión procederá a retrotraer el proceso hasta la calificación de los expedientes, excluyendo a los jueces, lo cual podría generar en una reconfiguración de la lista de candidatos elegibles.

Añade que esto podría derivar en la inclusión de nuevos perfiles o en la exclusión de otros inicialmente considerados, lo que provocaría una alteración en el equilibrio, previamente observado en la selección que se hizo.

Con ello, afirma que no descartaría que estos cambios generen inconformidades o impugnaciones adicionales que podrían poner en juego la alternabilidad en el poder.

La CC emplazó al presidente Bernardo Arévalo para devolver la nómina. (Foto: Archivo/Soy502)

Resolución "teledirigida"

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, asegura que todas las intervenciones de la CC sobre el ejercicio de la judicatura como una forma de ejercer la abogacía es una discusión "inacabada que tiene más de dos décadas", pero que la Comisión debió de haber explicado los criterios que utilizarían en esta discusión antes de empezar a aplicar la tabla de gradación.

Dijo que, ante la ausencia de esto, el problema se dio que la mayoría de comisionados dejó caminar esto que, aunque ahora se vuelve a tratar en un amparo provisional que al final reconfigura todo porque al final los magistrados deben tomar decisiones de asuntos que ya tiene carácter definitivo.

Asevera que esta acción promovida ante la CC nunca debió de hacerse conocido, ya que considera que esta fue una estrategia pensada el llevarla a la alta Corte cuando no le correspondía, pues fue conocida por un órgano jurisdicción de primera instancia.

Además, asegura que lo resuelto por la CC va "teledirigido" a dos de los candidatos que integraban la nómina que hoy debe de retornar a la Comisión y que fueron jueces, siendo éstos Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Gabriel Estuardo García Luna, puntualizó.