URGENTE: CC anula lista de aspirantes a Fiscal General y ordena repetir calificación

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La Corte de Constitucionalidad conoció dos amparos relacionados con la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General.

EN CONTEXTO: CC conocerá amparos por proceso de elección de Fiscal General

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron otorgar un amparo y retrotraer el proceso de elección de aspirantes a Fiscal General. Con esta decisión, se anula la nómina de seis aspirantes elaborada el pasado 20 de abril.

El amparo fue otorgado a Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo, en una votación 3 a 2 de los magistrados de la CC.

Ahora, la Comisión deberá regresar el proceso a la calificación de los expedientes de quienes acreditaron experiencia en el ámbito profesional como jueces.

En la resolución, la CC establece plazos, entre estos, que la Presidencia de la República debe devolver la nómina en un plazo de 4 horas.

Además, la Postuladora debe revisar nuevamente las calificaciones otorgadas a los expedientes en las siguientes 48 horas y posteriormente debe elaborar la nómina.

El amparo

Falla presentó la acción de amparo, para reclamar la exclusión de quienes no cumple con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Aseguró en el amparo que dentro de los requisitos legales se establece el haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tenga la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Lista anulada

Estos son los candidatos contenidos en la lista anulada por la CC: