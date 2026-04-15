El falso paquete de Estados Unidos: Tío y sobrino estafaron por más de Q70 mil

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Los capturados contactaban a sus víctimas a través de redes sociales, haciéndoles creer que familiares residentes en Estados Unidos les habían enviado paquetes.

Dos hombres terminaron capturados en las aldeas San Felipe de Jesús y San Pedro Las Huertas, en Antigua Guatemala luego de haber sido señalados como integrantes de una estructura que se dedicaban a la estafa.

Se trata de José Ángel Chonay García, de 57 años, y su sobrino Erick Alejandro Quisque Chonay, de 34, quienes fueron detenidos por investigadores de la DIPANDA .

Ambos eran requeridos por la justicia desde el 15 de agosto de 2025 y según el informe policial, los operativos se derivaron de diversas denuncias que permitieron a las autoridades rastrear su ubicación y ejecutar las órdenes de captura vigentes por este delito.

Los familiares fueron capturados tras varias denuncias en su contra. (Foto: PNC)

La investigación detalla que los familiares contactaban a sus víctimas a través de redes sociales, haciéndoles creer que familiares residentes en Estados Unidos les habían enviado paquetes.

El modus operandi de los detenidos era decirle a los familiares que las encomiendas estaban retenidas en la aduana y solicitaban depósitos bancarios a cuentas de terceros para supuestamente liberar la carga.

Los montos de los engaños variaban según cada víctima, registrándose casos donde las víctimas entregaron desde 5,000 hasta 75,000 quetzales tras caer en el engaño de la falsa ayuda familiar.

Los ahora capturados fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Tras el arresto de los implicados, las autoridades hicieron un llamado a la población para que desconfíen de llamadas o mensajes de desconocidos que soliciten dinero bajo este tipo de pretextos.

Recomendaron que, antes de realizar cualquier pago, se verifique directamente con los familiares el envío de paquetes y se constate la legitimidad del trámite con empresas de mensajería legalmente constituidas.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de los juzgados correspondientes para iniciar el proceso legal en su contra.