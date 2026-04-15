Iba a excesiva velocidad, atropella a peatón y termina capturada (video)

Cámaras de seguridad municipales evidenciaron el momento en el que una persona fue atropellada y metros adelante capturan a la responsable.
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Por medio de redes sociales se ha popularizado un video que compartió la Municipalidad de Cobán, donde se logró captar que un vehículo particular fue protagonista de varios hechos de tránsito.
Durante los primeros segundos, se observa que una conductora transitaba por las calles del departamento sin mantener control del vehículo e incluso colisionó contra las aceras en repetidas ocasiones.
Luego de algunos metros se observa que la piloto se conducía a alta velocidad, cruzándose al carril contrario, hasta que terminó atropellando a un peatón; ante el hecho, otras personas corrieron para resguardarse.
Minutos más tarde lograron agentes de la PMT lograron interceptarla, quienes coordinaron con la PNC para la captura de la misma.